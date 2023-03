Unfall auf dem Schulweg: Sattelzug streift Schulbus

Eine aufregende Heimfahrt haben Schulkinder in Oberneufnach erlebt: Ihr Bus wurde von einem Lastwagen gestreift. Dessen Fahrer fuhr einfach weiter.

Es dürfte ein kurzer Schock für rund ein Dutzend Schulkinder gewesen sein, als ihr Schulbus am Dienstagnachmittag von einem entgegenkommenden Sattelzug gestreift wurde. Nach Angaben der Polizei fuhr der Lastwagen am Ortseingang von Oberneufnach über die Mittelspur und beschädigte den Bus am Heck. Den Kindern ist glücklicherweise nichts passiert, der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern.

Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Sattelzug machen können, an dessen Auflieger ein italienisches Kennzeichen angebracht war, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizei Bad Wörishofen zu melden. (AZ)