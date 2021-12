Oberrieden

10:10 Uhr

Bauernhof in Flammen: 100.000 Euro Schaden nach Feuer in Hohenreuten

Plus Video: Ein Brand in Hohenreuten bei Oberrieden hat am Sonntagvormittag für einen Großeinsatz der Feuerwehren gesorgt. Der 81-jährige Bewohner wurde ins Krankenhaus gebracht.

Am frühen Sonntagmorgen geriet ein ehemaliger Bauernhof in Hohenreuten, einem Ortsteil von Oberrieden, in Brand. Gegen 1.15 Uhr wurde der 81-jährige Bewohner durch die starke Rauchentwicklung geweckt. Der Mann suchte nach Angaben der Polizei zunächst Hilfe bei einem Nachbarn. Mehrere Feuerwehren kämpften in der Folge gegen die Flammen.

