Auszeichnung für Ruf Automobile in Pfaffenhausen

Der Landkreis ernennt Alois Ruf, Inhaber von Ruf Automobile in Pfaffenhausen, zum Markenbotschafter.

Landrat Alex Eder hat Alois Ruf, Inhaber der Ruf Automobile GmbH in Pfaffenhausen, als „Markenbotschafter“ ausgezeichnet. „Sie tragen das MN-Kennzeichen in die ganze Welt“, sagte er zur Begründung und lobte die Manufaktur als „Vorzeigeunternehmen unseres Landkreises mit weltweiter Strahlkraft“.

Seit 40 Jahren wartet und restauriert die Firma Ruf in Pfaffenhausen nicht nur Porsches, sondern baut auch eigene Sportwagen

1939 gründete Alois Ruf Senior die Kfz-Werkstatt in Pfaffenhausen. Seit den 1960er Jahren werden dort Porsches gewartet, instandgesetzt und restauriert. Bereits vor 40 Jahren hat das Kraftfahrt-Bundesamt Ruf außerdem als eigenständigen Fahrzeughersteller anerkannt: In der Manufaktur entstehen Sportwagen der Extraklasse, die insbesondere bei Sammlern in den USA und Japan sehr gefragt sind. Laut Landrat Eder sei Ruf ein international anerkannter Maßstab für Sportwagen.

Zuletzt wurde der Geschäftsführer der Firma Rapunzel, Joseph Wilhelm, zum Markenbotschafter ernannt

„Sie haben die Werte eines Familienunternehmens immer hochgehalten“, sagte er zu Alois Ruf und seiner Frau Estonia. „Mit ihrem Unternehmen machen Sie den Landkreis weit über seine Grenzen hinaus bekannt.“ Deshalb sei das Unternehmen ein „Markenbotschafter“ für das Unterallgäu. Zuletzt hatte Eders Vorgänger, Hans-Joachim Weirather, den Geschäftsführer der Firma Rapunzel, Joseph Wilhelm, mit diesem Prädikat ausgezeichnet. (mz)