Ein Pfaffenhausener holt sich den Heimsieg beim Schafkopfturnier

Plus 344 Teilnehmer kartelten beim großen Schafkopfturnier "Herz ist Trumpf" in Pfaffenhausen für den guten Zweck. Der Sieger war von seinem Erfolg regelrecht überrumpelt.

Die alte Schafkopfweisheit "Ein Herz hat ein jeder" trifft beim großen Schafkopfturnier in Pfaffenhausen mehr als zu, denn dort zeigten alle ein Herz und unterstützten die Sabine-Adelwarth-Stiftung sowie die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. 344 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zum beliebten Benefizturnier "Herz ist Trumpf" nach Pfaffenhausen gekommen und sorgten nicht nur für volle Gaststätten, sondern brachten auch eine gehörige Portion gute Laune und Geselligkeit mit.

Benjamin Adelwarth hatte dabei ein persönliches, kleines Jubiläum zu feiern: Er organisiert das schwabenweit größte Turnier bereits zum zehnten Mal. Gemeinsam mit einer routinierten Helferschar macht es ihm immer noch Spaß, dieses Groß-Event für die Marktgemeinde auszurichten. "Nicht nur die großzügige Spendenbereitschaft der Sponsoren, sondern auch eine tolle Mannschaft, die mir den Rücken stärkt, macht es für mich zu etwas Besonderem", sagte der 40-Jährige.