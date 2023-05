Erlebnistag im alten Rathaus von Pfaffenhausen

Am Heimat-Erlebnistag ist viel geboten, und die Schranne in Pfaffenhausen wird zum geselligen Treffpunkt.

Im Rahmen des bayerischen Heimat-Erlebnistages öffnete auch die Schranne in Pfaffenhausen ihre Türen. Die Freunde Pfaffenhausens hatten in den vergangenen Wochen das gesamte Heimathaus auf Vordermann gebracht und freuten sich jetzt über viele Besucherinnen und Besucher.

In der kleinen Schmiede, hatte Josef Kienle ein Feuer entfacht und demonstrierte, wie ein Schmied früher gearbeitet hat – wobei sich da bis heute gar nicht so viel geändert hat. Den großen Blasebalg in der Schranne durften die Kinder mit dem Handzug betätigen.

Emma und Marie schauten sich auch in der kleinen Schusterwerkstatt im Heimathaus um. Foto: Ulla Gutmann

Oben im ersten Stock konnten das Veteranenzimmer, das Julius-Sesar-Zimmer sowie das Prof.-Richard-Berndl-Zimmer und auch der alte Kramerladen besichtigt werden. Für die Kinder gab es eine "Rätsel-Rallye" mit vielen kniffligen Fragen zum Heimathaus. Wer alle Fragen richtig beantworten konnte, durfte sich einen Preis aussuchen. Außerdem gab es im Julius-Sesar-Zimmer eine Malstation.

Die Pfaffenhausener plauderten bei Kaffee und Kuchen

Nicht zuletzt konnten sich die Besucher auch bei Kaffee und Kuchen stärken und ein Schwätzchen mit Bekannten halten, denn die Pfaffenhausener kamen in Scharen, und so wurde die alte Schranne auch zu einem geselligen Treffpunkt.

