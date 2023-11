Pfaffenhausen

Neues Feuerwehrhaus in Pfaffenhausen soll im Frühjahr 2024 gebaut werden

So soll das neue Feuerwehrhaus in Pfaffenhausen einmal aussehen.

Plus Was lange währt, soll endlich gut werden: Nach vielen Jahren des Wartens bekommt die Pfaffenhausener Wehr ein neues Feuerwehrhaus. So ist der Planungsstand.

Schon mehr als 20 Jahre lang wünscht sich die Pfaffenhausener Feuerwehr ein neues Haus - im kommenden Jahr soll daraus Wirklichkeit werden. Bürgermeister Thomas Leinauer hat auf Anfrage unserer Redaktion über den Planungsstand informiert und auch darüber, wie teuer das Bauvorhaben wird.

In den vergangenen Sitzungen hat der Marktrat die Entwurfsplanung für das Gebäude und die Außenanlagen freigegeben und festgelegt, dass die Fassade mit Holz verkleidet werden soll. Der Bauantrag sei bereits im Juli eingereicht worden, so Leinauer. "Nach einigen Nachforderungen warten wir aktuell warten noch auf die Baugenehmigung."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

