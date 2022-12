Böllern an Silvester: Ja oder Nein?

Ob an Silvester geböllert werden soll, daran scheiden sich die Geister - auch in der MZ-Redaktion. Warum Johann Stoll darauf verzichten kann und Alf Geiger nicht.

Ob Feuerwerke wirklich noch zeitgemäß sind, darüber gehen die Meinungen auseinander. Auch Redaktionsleiter Johann Stoll und MZ-Redakteur Alf Geiger sind da unterschiedlicher Auffassung.

Pro Feuerwerk: Alf Geiger will 2022 mit einem großen Knall verabschieden

Einen Kracher gleich mal vorneweg: Nein, es gibt keinen vernünftigen Grund, Feuerwerk toll zu finden. Keinen einzigen. Ehrlich, ich habe verzweifelt nach Pro-Argumenten gesucht – aber ich bin, wie so oft, kläglich gescheitert. Aber ganz ehrlich, bei mir ist auch Hopfen und Malz verloren: Als Kind im Fasching Indianer (Auweia!). Ich liebe Skifahren (Ächz!). Ich kann mir kein Elektro-Auto leisten (Uiii!) und fahre leidenschaftlich gerne ein Verbrenner-Motorrad (Bäh!). Ich dusche täglich (Iiihh!), finde gendern doof (Huh!), trinke am Feierabend Bier statt Malventee (Brrr!), esse Fleisch und Wurst und keinen Grünkern (Sapperlott!), feiere an Silvester, als gäbe es kein Morgen (Tztz!) und klebe – wenn überhaupt – lieber an meinen verurteilungswürdig schlechten Angewohnheiten als an Straßen oder Kunstwerken.

Und ja, eine meiner miesesten, lieb gewordenen Eigentümlichkeiten ist es, in der Silvesternacht ein paar Raketen abzufeuern. Nicht zu viele, nicht zu laut, nichts übertreiben – man will ja bei aller Verkommenheit doch auch noch ein klein wenig Gutmensch bleiben. Das geht seit vielen Jahren so, und auch der Familienhund hat es bislang ohne Systemischen Psychoanalytiker überlebt. Gerade heuer verspüre ich den unwiderstehlichen Drang, dieses besch...ene Jahr 2022 mit einem lauten und unüberhörbaren Knall endgültig dahin zu schießen, wo es hingehört ...

Und im neuen, tollen Jahr 2023 wird dann gegendert, gespart, Rücksicht genommen, verzichtet und vernünftig gelebt, dass es nur so kracht! Versprochen!

Contra Feuerwerk: Man kann das Jahr auch ohne Krach willkommen heißen, findet Johann Stoll

Silvester ist der blanke Horror für Tiere. Wer Hund, Katze oder Pferd als Mitbewohner hat, erlebt jedes Jahr völlig verstörte Tiere, die sich in Panik vor der Knallerei am liebsten verkriechen würden. Noch Tage später wissen manche noch nicht, wie ihnen geschehen ist. Muss das sein?

Vernünftig wäre es schon lange, auf diese Böllerei zum Jahreswechsel zu verzichten. Niemand will Spaßbremse sein. Aber man kann ein neues Jahr auch fröhlich und positiv gestimmt willkommen heißen ohne Luftverschmutzung und ohrenbetäubenden Krach.

Wer argumentiert, man möge den Menschen doch ihre Freiheiten lassen, hat nicht ganz unrecht. Der Alltag ist mit Paragraphen und Vorschriften regelrecht überzogen. Und doch sollte es selbstverständlich sein, dass wir uns möglichst so verhalten, dass andere nicht Schaden erleiden.

Beim Müll machen wir heute ja auch vieles besser als noch vor 50 Jahren, als in zahllose Gruben einfach alles wahllos hineingeworfen wurde.

Die Stadt Mindelheim hat nun den Schritt gewagt und ein generelles Verbot von Krach machenden Raketen erlassen. Dafür verdienen Bürgermeister und Stadtrat uneingeschränktes Lob. Denn der Bundesgesetzgeber ist bisher noch nicht so weit gegangen. Es bleibt nun zu hoffen, dass sich die Menschen auch an das Verbot halten.

Gegen ein paar bunte Leuchtraketen am Nachthimmel hat niemand etwas einzuwenden. Aber der große Krach sollte schon aus Tierschutzgründen tabu sein.