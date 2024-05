Rammingen

vor 33 Min.

20 Jahre alter Baum mit Flüssigkeit tot gespritzt

Angebohrt wurde in Rammingen ein Baum in der Hauptstraße, in die Bohrlöcher wurde eine unbekannte Flüssigkeit gespritzt. Der Baum stirbt ab.

Eine besonders seltsame Form der Sachbeschädigung hat sich in der Hauptstraße in Rammingen ereignet: Laut Polizei wurde irgendwann seit dem 1. Mai ein rund zwanzig Jahre alter Baum in der Hauptstraße mit einer Bohrmaschine mehrmals angebohrt, um so eine unbekannte Flüssigkeit in den Baum spritzen zu können. Jetzt verfärbt sich die Baumkrone gelb, das Laub fällt und der Baum stirbt ab. Sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen nimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen. (mz)

Themen folgen