Angetrunkener Autofahrer beleidigt bei Rammingen eine Polizistin

Ein Betrunkener hat in der Nähe des Skyline Parks eine Polizistin beleidigt und dann versucht, zu flüchten.

Ein Betrunkener hat bei Rammingen eine Polizeibeamtin beleidigt. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag beim Skyline Park. Ein 54-Jähriger habe grundlos aus seinem Auto heraus eine Polizeibeamtin beleidigt. Als die Beamten den Fahrer einer Kontrolle unterziehen wollten, versuchte dieser zu flüchten. Mithilfe weiterer Einsatzkräfte hielten die Beamten den Mann schließlich an. Bei der folgenden Kontrolle stellten sie Alkoholgeruch fest, ordneten eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Ihn erwarte eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung. (mz)

Lesen Sie dazu auch