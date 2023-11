Bezirksmusikfest 2024: So spielt in Rammingen die Musik

Der Musikverein Rammingen plant das 52. Bezirksmusikfest vom 3. bis 5. Mai 2024. Das Motto für die dreitägige Feier steht auch schon fest.

Der Musikverein Rammingen feiert im Jahr 2024 seit 55. Vereinsjubiläum. Geplant war ein dreitägiges Dorffest vom 3. bis 5. Mai 2024. Da im Jahr 2024 bisher noch kein Verein die Wertungsspiele ausrichtete, entschieden sich die Musikerinnen und Musiker in Rücksprache mit der Bezirksvorstandschaft, diese im Rahmen des Ramminger Festes an diesem Wochenende auszurichten. Die weiteren Überlegung ergaben, dass in Rammingen ein Bezirksmusikfest unter dem Motto „Kloi und fei, a Musikfescht muss sei“ ausgerichtet wird. Somit findet das 52. Bezirksmusikfest des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes Bezirks 10 Mindelheim in Rammingen statt. Der Festausschuss hat wieder ein abwechslungsreiches Festprogramm erarbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein Sternmarsch in Rammingen zum Start des Bezirksmusikfestes 2024

Den Festauftakt am Freitag, 3. Mai, wird ein Sternmarsch mit anschließendem Gemeinschaftschor bilden. Anschließend sorgen die Blaosband Dirlewang und die Narrwangias Hausband für Stimmung im Festzelt, das wieder am gleichen Standort wie 2019 im Zentrum von Rammingen stehen wird.

Der Samstag, 4. Mai, steht ab nachmittag mit einem Jungmusikertreffen im Zeichen der Jugend. Bevor die Brauhausmusikanten und die Muckasäck das Zelt zum Beben bringen, unterhält die Allgäu-Crew mit böhmisch-mährischer Blasmusik.

Der Festsonntag, 5. Mai, beginnt mit einem Festgottesdienst und einem Frühschoppen, umrahmt durch das Bezirks-Oldie-Blasorchester (BOBO) des ASM 10. Nach dem Mittagessen findet der Gemeinschaftschor und ein Festzug ins Zelt statt. Dort spielt der Musikverein Schlingen auf. Nach der Bekanntgabe der Wertungsspiele, unterhält der Musikverein Stockheim mit Blasmusik. (mz)

Lesen Sie dazu auch