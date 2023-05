Nicht so clever: Betrunkene Autodiebe klauen einen defekten Pkw im Skyline Park

Zwei Männer haben am Donnerstagmittag einen Pkw aus dem Betriebshof des Skyline Parks gestohlen. Dabei stellten sie sich allerdings alles andere als schlau an.

Laut Polizei wurde das nicht angemeldete Fahrzeug eigentlich nur innerhalb des Parks benutzt. Die dreisten Diebe konnten damit durch ein zufällig offenes Tor entwischen. Was die beiden aber nicht wussten – das Fahrzeug hat einen Getriebeschaden und fährt in der Spitze nur 30 bis 35 km/h. So konnte das Fahrzeug leicht verfolgt und angehalten werden.

Das im Skyline Park gestohlene Fahrzeug fuhr maximal 35 km/h

Den beiden Insassen gelang jedoch die Flucht. Einen der beiden nahmen Beamte im Rahmen der polizeilichen Fahndung wenig später fest, dem anderen gelang die Flucht. Der Festgenommene war laut den Zeugen auch der Fahrer. Zusätzlich zum Diebstahl war dieser noch betrunken und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Für alle diese Taten muss er sich jetzt verantworten, so die PI Bad Wörishofen. (mz)