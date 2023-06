Rollende Raritäten bei der Ramminger Oldtimer-Show

Plus Ein Traktor namens Wotan und andere außergewöhnliche Gefährte lassen in Rammingen die Herzen von Oldtimer-Fans schneller schlagen.

Mit vielen Hundert Oldtimer-Fans feierte der „Bauwagen Rammingen" am Wochenende ein Fest der Superlative. Da wurde das Vereinsgelände um das Partyzelt zu einem riesigen Freilichtmuseum. Etwa 200 Eigentümer fahrbarer Untersätze holten ihre Schätzchen aus Chrom und Blech aus der Garage und stellten sie auf der grünen Wiese zur Schau.

Vorsitzender Manuel Becker war sichtlich zufrieden. Zwischen historischen Schleppern, Traktoren und landwirtschaftlichen Gerätschaften vorwiegend aus den 50er- und 60er-Jahren und anderen Oldies auf zwei und vier Rädern fanden sich die großen und kleinen Besucher in einer längst vergangenen automobilen und agraren Welt wieder.