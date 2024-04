Unfall beim Abbiegen in Schlingen: 12.000 Euro Schaden

Zwei Autofahrer blieben bei einem Zusammenstoß in Schlingen unverletzt, die Autos wurden abgeschleppt.

Auf der Staatsstraße bei Schlingen hat sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall beim Abbiegen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 63-jähriger Autofahrer, der aus Bad Wörishofen in Richtung Kaufbeuren unterwegs war, nach links in Richtung Schlingen abbiegen. Dabei hat er offenbar den Wagen eines 28-Jährigen übersehen, der ihm entgegenkam. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt, es entstand aber ein Schaden von rund 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (mz)