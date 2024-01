Sex in Therme: Hausverbot für Pärchen

Ein Pärchen wurde in der Therme in Bad Wörishofen beim Sex erwischt und beleidigte die Sicherheitskräfte. Das hat Konsequenzen.

Ein Pärchen aus dem Landkreis Augsburg hat sich am Samstagabend zum letzten Mal in der Therme in Bad Wörishofen vergnügt: Der Mann und die Frau, 31 und 25 Jahre alt, waren beim Liebesspiel im Becken erwischt worden, wie die Polizei mitteilt. Als sie daraufhin des Bades verwiesen wurden, beleidigten sich die Sicherheitskräfte. Die beiden erwarten nun eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Beleidigung. Zudem erhielten sie ein Hausverbot. (mz)