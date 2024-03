Mindelheim hat zwei neue Ski-Stadtmeister

Der Ski-Club Mindelheim richtet auf Grasgehren die traditionelle Mindelheimer Stadtmeisterschaft aus. Die Sieger sind im Unterallgäuer Skizirkus keine Unbekannten.

Kreiscup und anschließende Stadtmeisterschaft - traditionell richtet der Skiclub Mindelheim diese beiden Skirennen Anfang März aus. So auch diesmal auf Grasgehren, wo sich die Piste in einem guten Zustand befand.

Den Auftakt machte das Rennen um den ASV-Kreiscup Memmingen-Unterallgäu. Beim zweiten von drei Rennen in dieser Rennserie nahmen 106 Starter und Starterinnen teil. Tagesbestzeit bei den Mädchen fuhr Elisabeth Schäffeler vom TSV Legau. Sie benötigte für die rund 850 Meter lange Strecke nur 35,57 Sekunden und gewann so in der Altersklasse U16. Knapp dahinter landeten Mira Dames (U14) von der RG Burig Mindelheim (36,10 Sekunden) und Naja Nieberle (U18) vom TSV Dietmannsried (36,23 Sekunden).

Bei den Buben waren es dann Finn Kulle (U16) vom SSV Markt Rettenbach in 33,29 Sekunden, Kilian Kohler (U16) vom SSV Wildpoldsried in 33,84 Sekunden und Vinzenz Nieberle (Herren) vom TSV Dietmannsried in 34,77 Sekunden, die die drei besten Zeiten des Tages fuhren.

Die neuen Mindelheimer Stadtmeister werden am Nachmittag gekürt

Zur Mindelheimer Stadtmeisterschaft, die im Anschluss ausgefahren wurde, gingen 56 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen sechs und 62 Jahren an den Start. Etliche von ihnen nahmen die Piste damit schon zum zweiten Mal an diesem Tag in Angriff und versuchten dabei, ihre Zeiten vom Vormittag noch zu toppen, was allerdings nicht ganz einfach war, da der Schnee nun doch etwas weicher geworden war.

Der SC Mindelheim richtete auf Grasgehren wieder die Mindelheimer Stadtmeisterschaft aus. Foto: Soner Eroglu

Nach einem spannenden Renn-Nachmittag standen dann die neuen Mindelheimer Stadtmeister 2024 fest: Bei den Mädchen beziehungsweise Frauen holte sich in der Zeit von 34,52 Sekunden Holly Holzheu (U14), vor Luca Marie Milhard (Damen) in 35,76 Sekunden und Mira Dames (U14) in 36,35 Sekunden den Titel. Bei den Buben beziehungsweise Männern Florian Burig (Herren) Stadtmeister in der Zeit von 32,02 Sekunden, vor den beiden Brüdern Kilian Gutleber (Herren, 35,04 Sekunden) und Pirmin Gutleber (Herren, 35,37 Sekunden). (mz)