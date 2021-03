18:40 Uhr

Der ESV Kaufbeuren lässt Worten Taten folgen

Plus Mit dem 4:1-Heimsieg gegen den EHC Freiburg festigt der ESV Kaufbeuren Platz sechs in der DEL2. Am Montag kommt nun Bietigheim ins Allgäu.

Von Tobias Giegerich

„Wir wollen Freiburg nicht nur ärgern, wir wollen sie schlagen“ – das waren die Worte von ESVK-Verteidiger Florin Ketterer vor dem Duell gegen den EHC am Samstagabend. Und der ESV Kaufbeuren machte diese Ankündigung wahr: Eine flotte DEL2-Partie gewannen die Joker gegen die Breisgauer mit 4:1 (1:1, 3:0, 0:0). So soll es weitergehen.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor beim Heimsieg gegen den Tabellendritten waren die Special Teams des ESVK. „Schon unser erstes Powerplay hat super funktioniert. Alle haben richtig Gas gegeben“, sagte Stürmer Fabian Voit.

Torjäger Lammers eröffnete bei seiner Rückkehr aufs Eis als frischgebackener Vater den Torreigen nach einer guten Viertelstunde bei Überzahl. Allerdings ließ die Freiburger Antwort mit dem Ausgleich nicht lange auf sich warten. Im zweiten Drittel nutzte der ESVK dann drei Strafzeiten der Breisgauer zu Treffern durch Oppolzer, Wörle und Spurgeon, während die Gäste bei ihren Überzahlspielen leer ausgingen.

Kaufbeurens Trainer lobt die Effizienz seines Teams

„Wir haben sehr effizient gespielt“, fasste ESVK-Trainer Rob Pallin korrekt zusammen. „Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. Das erste Drittel war ausgeglichen. Freiburg hat in den ersten fünf Minuten des zweiten Drittels Druck gemacht, aber wir sind nicht in Panik geraten“, sagte Pallin. Immerhin sei Freiburg in den letzten 20 Spielen das beste Team der Liga gewesen.

Vor allem die Kaufbeurer Offensivkombination Spurgeon/Lammers passt einfach. Beide Stürmer stehen zusammengenommen bei 42 Toren und 67 Assists in der bisherigen Spielzeit. „Insgesamt war es eine Top-Leistung der Mannschaft, jeder hat richtig gekämpft“, sagte Fabian Voit. „Wir sind geschlossen aufgetreten und haben so auch die vielen Ausfälle kompensiert. Allerdings hoffen wir natürlich, dass die Jungs bald zurückkommen.“

Der ESV Kaufbeuren muss derzeit auf sieben Spieler verzichten

Sieben Spieler fehlten dem ESVK gegen Freiburg. Neben den Langzeitverletzten Stefan Vajs, Maximilian Meier, Markus Schweiger und Jan Bednar standen auch Sami Blomqvist, Joey Lewis sowie Max Lukes nicht zur Verfügung. Im Freiburg-Spiel verletzte sich gegen Ende des zweiten Drittels auch noch Sören Sturm.

Zum Abschluss der „Hammer-Woche“ mit vier Spielen innerhalb von sechs Tagen gastieren am Montagabend die Bietigheim Steelers in Kaufbeuren.

Mehr zum Eishockey aus der Region lesen Sie hier:





Themen folgen