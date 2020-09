19:04 Uhr

Der Vater der Motocrossstrecke in Oberrieden

Plus 2002 gründete eine Handvoll Motocrossfahrer den Offroader e. V. Oberrieden. Damals wie heute heißt der Vorsitzende Manfred Menzel. Nun will er abtreten.

Von Axel Schmidt

Auf seinem „Wohnzimmer“ fühlt sich Manfred Menzel am wohlsten. Auf? Doch, so könnte man es nennen. Denn Manfred Menzel ist ein begeisterter Motocross-Fahrer und hat vor 18 Jahren zusammen mit einigen Mitstreitern den Motocrossverein Offroader Oberrieden gegründet. Und weil ein solcher Verein auch eine Trainingsstrecke braucht, wie ein Fußballverein einen Sportplatz, machte sich Menzel damals leidenschaftlich ans Werk. Das Ergebnis ist heute eine rund 1300 Meter lange Motocrossstrecke mit zahlreichen Hügeln und Kurven – eben sein „Wohnzimmer“.

Wenn der 44-jährige Oberrieder mit seiner Crossmaschine auf die Strecke geht, ist er in seinem Element. Eines, für das er selbst viel geleistet hat. „Es war von Anfang an klar, dass wir eine eigene Strecke haben wollten“, sagt Menzel, der dem Verein seit seiner Gründung im Jahr 2002 vorsitzt und in Oberrieden ein Autohaus betreibt.

Heute zählt der Verein über 240 Mitglieder

Das hat geklappt und ist ein Grund dafür, warum die Offroader Oberrieden heute so gut dastehen. Aktuell zählt der Verein 243 Mitglieder, darunter 150 aktive Fahrer. Und unter diesen wiederum rund 50 Kinder und Jugendliche. Das ist die eine Sache, worauf Manfred Menzel besonders stolz ist. „Bei uns können die Kinder ihre Grenzen ausloten. Und sie lernen das, was in diesem Sport wichtig ist: Kondition, Konzentration und Körperbeherrschung.“

Die drei K’s, ohne die ein Fahrer eine Motocrossstrecke wie die in Oberrieden nicht bewältigen könnte. Die rund 1300 Meter lange Strecke am Ortsrand Oberriedens ist die zweite Sache, in die Menzel viel Herzblut, Arbeit und Zeit gesteckt hat. „Bei uns ist es eine Art Supercrossstrecke mit vielen Sprüngen und Kurven. Wer bei uns fährt, hat gute Voraussetzungen für andere, größere Strecken“, sagt Menzel. Beim weitesten Sprung haben die Fahrer erst 30 Meter weiter wieder festen Boden unter den Reifen.

Gastfahrer kommen in Scharen nach Oberrieden

Waren die Motocrosser in den ersten knapp zwei Jahren auf einem Gelände einer Baufirma nur geduldet, so haben sie das heutige Vereinsgelände langfristig gepachtet und mit viel Liebe zu einem Anlaufpunkt für zahlreiche Motocrossfans aufgebaut. Neben den Vereinsmitgliedern ist die Strecke an zwei Tagen in der Woche auch für Gastfahrer geöffnet. „Rund 500 Gastfahrer haben sich auf unserer Homepage registriert, teilweise kommen die bis aus Österreich oder der Schweiz“, sagt Menzel.

Kein Wunder, wird die Strecke doch bestens gepflegt. Jede Woche wird sie bewässert und planiert. Letzteres ist Chefsache, oft am Samstagmorgen um 6 Uhr. „Am Samstag ist sie dann wie eine Autobahn: ohne Schlaglöcher, ohne Spurrillen.“ Die Motocrossstrecke in Oberrieden, seit rund zwei Jahren mit einem Vereinsheim samt Aussichtsplattform und einem großen gekiesten Parkplatz für das Fahrerlager gesegnet, genießt einen sehr guten Ruf in der Szene. Selbst Profis wie Sandro Cortese aus Berkheim bei Memmingen war schon zu Gast.

Gerade in Corona-Zeiten, in denen sämtliche Rennserien in Deutschland gestrichen wurden, erfuhr Oberrieden einen regelrechten Boom. „Weil keine Rennen stattfanden, wollten viele zu uns, um wenigstens fahren zu können“, sagt Menzel. An Samstagen sei das Fahrerlager an der Rennstrecke voll. Auch der eigens angelegte Parcours für Kinder erfreut sich großer Beliebtheit.

Auf dem habe einer seiner beiden Söhne im Alter von dreieinhalb Jahren bereits seine ersten Runden gedreht. „Ohne Stützräder“, erzählt Menzel, der das Hobby seines Juniors unterstützt. „Mal sehen, wie lange die Mama noch mitmacht“, sagt er und lacht. Schließlich sei der Sport durchaus risikobehaftet. Er selbst hat bereits zahlreiche Knochenbrüche erlitten.

Seinen schlimmsten Sturz erlebt Menzel in der Tschechei

Am schlimmsten hat es Menzel vor einigen Jahren in der Tschechei erwischt. Bei einem Sprung hat es ihm das Motorgehäuse zerrissen. Der Aufprall hatte Brüche an der Wirbelsäule, Oberschenkel, Handgelenk und weitere kleinere Knochen zur Folge. Heute hat er Metallplatten in der Wirbelsäule, die Narben sind deutlich zu sehen. Er hat Glück, dass er noch laufen kann. Trotzdem bereut er nichts. Dieser Sport ist seine Liebe, seine Leidenschaft. Deswegen ist er auch nach diesem Horror-Unfall wieder auf seine Maschine gestiegen und Rennen gefahren. „Es ist wie eine Sucht. Ein Raucher weiß auch, dass Rauchen gefährlich ist. Trotzdem macht er es“, sagt er und zuckt mit den Schultern.

Und weil er den Sport so liebt, zieht er sich nun vom Amt des Vorsitzenden zurück. Bei der nächsten Wahl macht er Platz für Jüngere. Sein Amt soll der bisherige Stellvertreter Maximilian Korda aus Mindelheim übernehmen. Für dessen Posten steht Michael Schuster aus Unterrieden parat. Dem Vorstand bleibt Menzel als Beisitzer und Streckenwart erhalten. Auch für Reparaturen der Gerätschaften wie die Planierraupe steht er weiter zur Verfügung. „Ich kann mich dann voll um das kümmern, was ich am liebsten mag“, sagt er. Und das ist nun einmal sein kurviges, hügeliges Wohnzimmer am Ortsrand von Oberrieden.

Mehr zum Motocross in Oberrieden lesen Sie hier:

Themen folgen