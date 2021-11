ESVK: Nachholtermin für Spiel gegen Selb steht fest

Wegen der anstehenden Länderspielpause und des ausgefallenen Spiels gegen Selb haben die Profis des ESV Kaufbeuren einige freie Tage. Dafür müssen sie im Dezember öfter ran.

Nach der Absage mit Ansage des Sonntagspiels gegen den VER Selb haben die Spieler des ESV Kaufbeuren erst einmal Ruhe. „Wir haben nach dem Spiel in Ravensburg am Samstag noch normal trainiert, aber dann haben die Spieler einen Tag früher frei bekommen“, erzählt Geschäftsführer Michael Kreitl.

Bei der 3:7-Niederlage in Ravensburg hatte der ESVK vor allem in Unterzahl Schwächen gezeigt: Drei Tore kassierten die Joker innerhalb einer fünfminütigen Strafe für Max Oswald, das 1:4 fiel während der Strafzeit von Sören Sturm. So könne man nicht gewinnen, monierte Coach Tray Tuomie. Gegen Selb sollte das besser werden, aber die Wölfe mussten coronabedingt schon die Partie am Freitag gegen Bayreuth absagen. An dem Morgen fühlte sich ein Spieler unwohl, aber die Tests der kompletten Mannschaft waren negativ. Doch am Abend gab es weitere Aktive, die sich schlecht fühlten – und vier Mann wurden positiv getestet. Deshalb wurden die Partien gegen Bayreuth und am Samstag gegen Kaufbeuren vorsorglich abgesagt.

Ein Nachholtermin steht mittlerweile auch fest: Wie der ESVK mitteilt, wird das ausgefallene Spiel gegen den VER Selb am Dienstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr in der Erdgas-Schwaben-Arena nachgeholt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Aufgrund der Länderspielpause sind die Joker erst wieder am Dienstag, 16. November, in Bad Nauheim im Einsatz. (fro)

