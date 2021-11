Wöeishofer Wölfe steigern sich deutlich

Plus Im Hinspiel noch chancenlos, bringen die Wörishofer Wölfe den ambitionierten ESV Burgau an den Rand einer Niederlage.

Zur ersten Partie unter verschärften Corona-Maßnahmen gastierte am Freitag der ESV Burgau in der Wörishofer Arena. Im Gegensatz zur ersten Begegnung, die für die angeschlagenen Wölfe mit einer herben 5:11-Niederlage endete, stand EVW-Coach Markus Kiefl ein fast vollständiger Kader zur Verfügung. Das machte sich bemerkbar.