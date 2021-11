Frauenfußball

vor 36 Min.

Loppenhausens Abwehr spielt endlich "zu null"

Jubel im Kreis: Die Spielerinnen des FC Loppenhausen feiern den 3:0-Sieg in Wattenweiler.

Plus Beim 3:0-Sieg in Wattenweiler bleibt der FC Loppenhausen in der laufenden Bezirksoberligasaison erstmals ohne Gegentreffer.

Ihren zweiten Saisonsieg feierten die Fußballerinnen des FC Loppenhausen beim SV Wattenweiler: Beim 3:0 blieb die Mannschaft von Trainer Jens Emmerich erstmals ohne Gegentor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen