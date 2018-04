vor 59 Min.

Frauenpower in Mindelau Lokalsport

Egal, ob in der Schützen- oder Jugendklasse: Bei den Frohsinn-Schützen siegen Damen.

Von Axel Schmidt

Das weibliche Geschlecht regiert in Mindelau. Mit Verena Stich (Schützenklasse) und Lena Klaus (Jugend) holten zwei Frauen den Titel beim Preis- und Königsschießen des Schützenvereins Frohsinn Mindelau. An zehn Schießabenden gingen insgesamt 68 Teilnehmer an den Stand. Da in Mindelau ein Zweitmitglied kein Schützenkönig werden kann, wurde Verena Stich mit einem 6,32-Teiler neue Schützenkönigin vor Wolfgang Schmid mit einem phänomenalen 1,00-Teiler. Dritte wurde Petra Salger (6,40).

In der Jugendklasse hatte Lena Klaus die ruhigste Hand und wurde mit einem 6,08-Teiler Jugendschützenkönigin. Ihr folgten Katharina Asemann (11,31) und Florian Fleschhut (20,61). Die Ergebnisse wurden kürzlich auf dem Bockbierfest im gut besuchten Bürgerhaus Mindelau bekannt gegeben.

Dabei durfte sich Verena Stich besonders freuen. Sie ist nicht nur Schützenkönigin, sondern landete mit stolzen 100 Ringen auf Platz eins beim Schießen um die Meisterscheibe. Ihr folgten Theresia Werner mit 99 Ringen und Wolfgang Schmid, Lena Klaus und Tanja Völk mit je 98 Ringen. Wie eng die besten Schützen beieinander lagen, zeigt die Tatsache, dass insgesamt 35 Teilnehmer 90 Ringe und mehr geschossen hatten.

In der Pistolenklasse erreichte Thomas Gärtner mit 91 Ringen den ersten Platz und verwies damit Manfred Klaus und Wendelin Riezler mit ebenfalls jeweils 91 Ringen auf Platz zwei und drei.

