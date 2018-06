Kühlen Kopf bewahrt

vor 39 Min.

Beim 21. Gaudikick in Oberauerbach herrscht beste Stimmung und Spannung sogar noch nach dem Turnier. Den Sieg holt sich ein Team, das mit einer Niederlage startete.

Von Ulla Gutmann

Zum 21. Gaudikick in Oberauerbach waren 20 Mannschaften gekommen, um Fußball zu spielen, Spaß zu haben und das sommerliche Wetter mit Gleichgesinnten zu genießen. Auf vier Kleinfeldern spielten die Mannschaften mit jeweils vier Feldspielern und dem Torwart, jede Mannschaft mindestens sechsmal, jeweils zwölf Minuten lang.

Doch trotz dieser überschaubaren Spielzeit wurde das Turnier für einige Mannschaften recht lang. Denn die Mannschaften, die es bis ins Endspiel schafften, mussten insgesamt zehn Spiele absolvieren. Freunde und Bekannte der Spieler waren gekommen, um zuzuschauen und die Atmosphäre zu genießen. So auch Katja Wiedemann, ihre Schwester Nicole und Marion Engstle. Sie haben es sich auf dem grünen Rasen gemütlich gemacht. Marion erzählt, dass sie an diesem Tag ihren 20. Geburtstag feiert. Sie feuerten die Mannschaft „Juventus Urin“ aus Eggenthal an, denn der Bruder von Katja und Nicole, Christian Wiedemann, ist Torwart dieser Mannschaft.

„Weite“ Anreise für Spieler aus Stetten

Die „Fister Brothers“ kamen aus Stetten und witzelten über die lange Anfahrt, da eine direkte Anreise wegen des gesperrten Bahnüberganges nicht möglich war. Spieler Dennis Nuffer lachte und meinte: „Jedes Jahr sind wir die Titelfavoriten. Nur gewonnen haben wir noch nie!“ Hermann Herz ist der Trainer der lustigen Mannschaft und er hatte seine kleine Tochter Amelie (5) dabei. Sie spielt aber nicht Fußball, sondern tanzt lieber Zumba.

Ein Stück weiter erholen sich die Jungs und das Mädel von „Alles auf Ex“. Simone Kaufer aus Mindelheim war die einzige Frau im Team, das sogar einen Legionär in seinen Reihen hatte: Denn der Mindelheimer Alexander Stang kickte außer in dieser Mannschaft noch in zwei weiteren an diesem Tag.

Kneippen statt planschen

Ein kleines Planschbecken bot Erfrischung, den meisten war es aber zu kalt, um hineinzuliegen, ein bisschen „Kneippen“ reichte da schon zur Abkühlung. Mehr Mädels als Jungs waren in der Mannschaft „FV Lieberampool“, die meisten Mädchen waren aus der zehnten Klasse am Maristenkolleg in Mindelheim. Die zwei Jungs im Team, Leo Herrmanns und Manuel Dautfest, kennen sie auch aus der Schule.

Auch abseits des Platzes war für die Hobbykicker etwas geboten. Beim Beerpong, einem Spiel, bei dem mit einem Tischtennisball (oder auch einem kleinen Apfel) auf einen von anfangs zehn mit Bier gefüllten Bechern geworfen wurde, ging es feuchtfröhlich zu, denn manch ein Becher wurde auch ausgetrunken. Ein Stück weiter erholten sich die „Fendt-Baura“ in einer Spielpause, nachdem sie gerade 2:0 gewonnen hatten. Die Gaudi-Kicker kamen aus Ober- und Unterauerbach sowie aus Stetten und spielen alle auch sonst aktiv in Vereinen. Sonst waren die meisten Spieler am Platz Hobbyfußballer, denn es ging ja in erster Linie um die Gaudi.

Im Halbfinale gibt es eine epische Revanche

Einen Gewinner sollte es am Ende aber trotzdem geben: Juventus Urin, das denkbar ungünstig mit einer Niederlage in das Turnier gestartet war (0:1 gegen Alles auf Ex 06), steigerte sich immer weiter. Im Halbfinale ging es erneut gegen Alles auf Ex 06 – diesmal, nach einem epischen Sieben-Meterschießen (13:12), mit dem besseren Ende für Juventus Urin. Im Endspiel fielen – fast wm-typisch – deutlich weniger Tore: Mit 1:0 gewann Juventus Urin und holte sich den Titel beim 21. Gaudikick.

Nach den Spielen wurde weiter gefeiert und auf einer Großleinwand beim WM-Spiel Deutschland – Schweden mitgefiebert. Außerhalb des Spiels sorgte DJ Grandmaster für Partystimmung. Veranstalter Polykarp Platzer, Vorsitzender des SV Auerbach, zog zufrieden Bilanz: Er freute sich mit allen Teilnehmern über die wieder einmal gelungene Veranstaltung.

