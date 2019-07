vor 52 Min.

Mindelheimer verpassen Podestplatz

Sie galten als Anwärter auf eine Medaille. Doch im Finalturnier um die deutsche Meisterschaft erlebt die Mindelheimer U15 ein rabenschwarzes Wochenende.

Von Axel Schmidt

Sie hatten sich so viel vorgenommen – und mussten am Ende den Traum von einer Medaille begraben. Die U15-Radballer des Velo Club Mindelheim, Maximilian Merk und Denis Martin, belegten bei der deutschen Meisterschaft in Frohnlach nur den sechsten Platz.

„Es war nicht das, was wir alle erwartet haben“, sagt Christian Merk. Der Vater von Maximilian Merk war als Betreuer mit in Coburg dabei. „Vielleicht war der Erwartungsdruck auch zu hoch“, sagte er. Den hatten sich die beiden Nachwuchsradballer durch ihre starke Saisonbilanz praktisch selbst auferlegt: Sämtliche Punktspiele hatten die beiden, die seit sieben Jahren zusammenspielen, gewonnen. Auch das Viertelfinalturnier und das Halbfinalturnier zur deutschen Meisterschaft wurde von den Mindelheimern jeweils gewonnen.

Im Vorjahr stoppte die Konfirmation die Mindelheimer

Im vergangenen Jahr hatten Denis Martin und Maximilian Merk – damals noch als jüngerer Jahrgang – die Qualifikation für das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft in der Tasche. Doch dann kollidierte das Spielwochenende terminlich mit der Konfirmation von Denis Martin. Die Teilnahme musste daraufhin abgesagt werden, da in der Kürze der Zeit auch kein Ersatzspieler Martin hätte annähernd ersetzen können.

Ähnlich war es auch heuer vor dem Finale: Wenige Wochen vor dem Meisterschaftsfinale in Frohnlach setzte eine Erkältung Maximilian Merk derart außer Gefecht, dass an eine ordentliche Vorbereitung auf das Finalturnier nicht zu denken war. Hinzu kam dann noch eine Sehnenscheiden-Entzündung. Alles andere als fit machte sich Merk dennoch auf den Weg nach Frohnlach.

Im Frühjahr ging es noch zum Lehrgang nach Oberhaching

Immerhin war man doch einigermaßen optimistisch, dass es vielleicht mit einem Platz auf dem Treppchen klappen könnte. Denn im Frühjahr waren die beiden Mindelheimer noch für einen dreitägigen Lehrgang an der Sportschule Oberhaching eingeladen und maßen sich dort mit zumeist älteren Gegnern. „Sie haben auch hier ein starkes Bild abgegeben“, sagt Christian Merk. „Für die deutsche Meisterschaft hatten wir also ganz gute Aussichten.“

Dann aber kamen Erkältung, Trainingsrückstand und eine gehörige Portion Nervosität dazu. Das habe man schon im ersten Spiel gemerkt: Gegen den RV Bilshausen führten die Mindelheimer mit 5:0, dann kam Bilshausen noch auf 3:5 heran – und ließ das VC-Duo noch zittern. Im zweiten Spiel war der Vorsprung dann nicht mehr hoch genug. Nach einer 3:1-Führung gegen den RV Gärtringen 2 verloren Martin/Merk noch mit 3:4. „Von da an ging gar nichts mehr“, sagte Merk.

Aufgeben kommt für die Mindelheimer nicht infrage

Es folgten vier Niederlagen gegen RSV Wallbach (2:6), RSV Großkoschen (1:6), RSV Waldrems (1:3), RV Gärtringen 1 (4:7) und nur noch ein Sieg gegen den SV Eberstadt (6:1). Damit landeten die Mindelheimer schließlich auf dem sechsten Platz.

Zwar nagt die Enttäuschung immer noch an den beiden. Doch unterkriegen lassen wollen sie sich nicht. „Wir werden sicher weiterspielen und schauen, was im nächsten Jahr herauskommt“, sagt Denis Martin. Zumindest eine kleine Serie wollen sie beibehalten: Seit 2016 haben sie sich vier Mal in Folge für das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Ob das nun in der kommenden Saison, wenn sie in der U17 antreten, auch klappt? „Wir werden es versuchen“, sagt Maximilian Merk. „Wir kennen die meisten Mannschaften ja schon.“ Spätestens in zwei Jahren, dann als älterer U17-Jahrgang, wollen sie wieder im Finale stehen.

