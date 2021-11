Volleyball

vor 51 Min.

Der SVS Türkheim lässt Punkte liegen

Plus In Schwaig setzt es für die Herren des SV Salamander Türkheim in der Volleyball-Regionalliga eine knappe Niederlage. Dabei wäre mehr drin gewesen.

Die Wiedergutmachung fiel aus: Nach der ersten Saisonniederlage in der Vorwoche gegen den ASV Dachau II wollten die Volleyballer des SVS Türkheim beim SV Schwaig II wieder zurück in die Erfolgsspur. Doch daraus wurde nichts. Mit 1:3 (25:20, 22:25, 14:25, 23:25) verloren sie erneut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

