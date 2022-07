Bad Wörishofer Bogenschützen zielen gut

Die SG Bad Wörishofen nimmt mit fünf Bogenschützinnen und -schützen an der schwäbischen Meisterschaft teil. Die Bilanz kann sich sehen lassen.

Kürzlich steuerte Bogenschützin Sabine Sauter von der Kgl. priv. SG Bad Wörishofen ihrer Titelsammlung eine weitere Meisterschaft bei: Sie gewann bei der bayerischen Meisterschaft nicht nur die Damenklasse, sondern lieferte mit 393 Ringen gleich das beste Ergebnis aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab. Nun zogen weitere Bogenschützinnen und -schützen des Schützenvereins aus der Kneippstadt nach – und holten drei schwäbische Meistertitel.

Die schwäbische Meisterschaft in der Disziplin „WA im Freien“ fand bei den Bogenschützen des BSC in Augsburg statt. Von insgesamt 120 eingeladenen Schützinnen und Schützen kämpften am zweiten Wettkampftag drei Erwachsene und zwei Nachwuchsschützen aus Bad Wörishofen in den verschiedenen Klassen mit dem olympischen Recurvebogen sowie mit dem Compoundbogen um Ringe und Platzierungen.

Moritz Kurz geht als Favorit ins Rennen - und wird dieser Rolle gerecht

Dabei konnten die Unterallgäuer mit drei Goldmedaillen und zwei Silbermedaillen eindrucksvoll überzeugen. Das zweithöchste Einzelergebnis erzielte wieder, wie schon beinahe gewohnt, Moritz Kurz in der Juniorenklasse mit 673 Ringen. Der große Titelfavorit gab sich keine Blöße und gewann damit die schwäbische Meisterschaft.

Überraschender war da schon die Goldmedaille für Christoph Rosenberg. In der Schülerklasse C kam er mit dem Recurvebogen auf 438 Ringe und wurde damit gleich bei seiner ersten Teilnahme an den Bezirksmeisterschaften neuer Schwäbischer Schülermeister. Den dritten Titel steuerte Lorenz Trommer in der Schülerklasse mit dem Compoundbogen bei. Seine 521 Ringe konnte kein anderer Teilnehmer in dieser Klasse toppen.

In der Damenklasse mit dem Compoundbogen gelangen Sigrid Sauter 655 Ringe, die für Platz zwei reichten. Ebenfalls zweite wurde Angelika Filser in der Mastersklasse der Recurvebogenschützen.