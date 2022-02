Eishockey

vor 34 Min.

Beim ESV Kaufbeuren herrscht wieder gute Stimmung

Plus Was so ein erfolgreiches Wochenende mit zwei Siegen ausmachen kann: Beim ESV Kaufbeuren ist die gute Laune zurück. Das hat mit den Fans zu tun, aber auch mit einem Neuling.

Von Manuel Weis

Der erste Szenenapplaus flammt schon nach einer Minute auf, als Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren im Spiel gegen Selb die erste Torchance hat. Beim Applaus sollte es auch bleiben, so richtig organisierter Support auf den Stehrängen in der Kurve war nicht möglich. Allerdings: Es durfte fleißig geklatscht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen