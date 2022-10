Eishockey

Die Türkheimer Celtics wollen erstmals jubeln

In der vergangenen Spielzeit hatte der ESV Türkheim häufig Grund zum Jubel. Das soll in der neuen Saison ähnlich sein. Am Sonntag feiern die Celtics gegen die EA Schongau 1b Heimspielpremiere.

Von Axel Schmidt

Mit einer Woche Verspätung greift am Sonntag der ESV Türkheim in das Eishockey-Geschehen ein. Der EV Bad Wörishofen empfängt am Freitag einen Topfavoriten.

Nachdem das erste Punktspiel des ESV Türkheim vergangenes Wochenende kurzfristig abgesagt wurde, feiern die Celtics nun ihre Saisonpremiere auf eigenem Eis. Am Sonntag gastiert die EA Schongau 1b in Türkheim. Bereits am Freitagabend will der EV Bad Wörishofen die nächsten Bezirksligapunkte holen. Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Kempten kommt nun allerdings mit dem EV Ravensburg der Topfavorit auf den Titel in die Eisarena. Türkheims Gegner ist neu, aber nicht unbekannt ESV Türkheim Die Saisonpremiere für die Türkheimer Celtics findet am Sonntag, 30. Oktober, um 16.30 Uhr im Sieben-Schwaben-Eisstadion statt. Gegner sind die Mammuts aus Schongau. Die EA Schongau 1b wurde vor der Saison neu zur Bezirksliga Gruppe West zugeteilt, jedoch ist der Gegner kein völlig Unbekannter in Türkheim. In den vergangenen Jahren trugen beide Vereine immer wieder Testspiele im Rahmen der Saisonvorbereitung aus. Schongau wird trainiert von Markus Ratgeber und umfasst einen stattlichen 32 Mann-Kader. In der vergangenen Spielzeit belegten die Schongauer in der Bezirksliga-Gruppe 2 den letzten Platz, waren aber in der sehr engen Gruppe keineswegs abgeschlagen. Ihr erstes Saisonspiel haben die Mammuts bereits absolviert und fuhren mit einem 3:1-Sieg gegen die 1b des EV Lindau die ersten drei Punkte ein. Die Türkheimer sind also gewarnt. „Das wird nicht einfach, aber wir werden alles daransetzen, um die ersten drei Punkte zu holen“, sagt ESVT-Coach Michael Fischer. Unter der Woche kränkelten ein paar Spieler des ESVT, sodass sich erst kurzfristig entscheidet, welches Team Fischer auf das Eis schickt. Klar sei jedoch: „Wir haben die letzten Wochen intensiv genutzt, um im taktischen Bereich variabler und defensiv stabiler unser Spiel auszurichten. Durch Videoanalyse und einigen Gesprächen weiß jeder, worauf es ankommt“, sagt Fischer. „Alle im Team sind bereit und froh, endlich in die Punkterunde zu starten.“ Der EV Bad Wörishofen trifft auf den EV Ravensburg EV Bad Wörishofen Bereits gut gestartet ist der EV Bad Wörishofen, wenngleich der Heimsieg gegen den ESC Kempten 1b noch die eine oder andere Schwäche offenbarte. So war die Chancenverwertung noch nicht die beste. Doch auf die wird es am Freitagabend ankommen, wenn ab 20 Uhr der EV Ravensburg in der Eisarena gastiert. Die Mannschaft ist ebenfalls neu in der Liga: Der EV Ravensburg hatte sich im Sommer dazu entschieden, die württembergische Regionalliga zu verlassen und in den bayerischen Spielbetrieb zu wechseln. Dadurch erhofft sich der Klub bessere Entwicklungsperspektiven für Team und Verein. Als Neueinsteiger aber muss der EV Ravensburg nun erst einmal in der Bezirksliga beginnen. Dort setzte die Mannschaft am ersten Spieltagswochenende aber gleich eine Duftmarke: Mit einem 6:3 gegen den HC Maustadt und einem 7:0-Sieg in Kempten gab es zwei deutliche Erfolge. Für die Wörishofer Wölfe um Trainer Dominic Weis wird es also alles andere als ein Spaziergang. Der ESV Kaufbeuren muss auf Appendino verzichten ESV Kaufbeuren Der Tabellenführer der DEL2 tritt am Freitag um 20 Uhr bei den Eispiraten Crimmitschau an. Am Sonntag hat der ESVK um 18.30 Uhr Heimrecht gegen den EHC Freiburg. Wen Trainer Mirko Raita aufs Eis schicken kann, steht noch nicht vollständig fest. Fehlen wird das verletzte Trio Fabian Koziol, John Lammers und Yannik Burghart. Auch Verteidiger Nico Appendino ist nicht dabei: Er wird mindestens noch bis zur Deutschland-Cup-Pause für den Kooperationspartner Red Bull München in der DEL eingesetzt werden. Lesen Sie dazu auch Eishockey Für "Bambi" ist klar: Der ESV Kaufbeuren ist in der Spur

