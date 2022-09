Die Wörishofer Wölfe stehen vor einer herausfordernden Saison

Plus Der EV Bad Wörishofen bereitet sich auf eine spezielle Saison vor: Der sportliche Wert ist für die Wölfe überschaubar, viel kritischer ist die Frage nach den steigenden Energiekosten.

Es ist eine schwierige Eiszeit, die vor dem EV Bad Wörishofen liegt. Die Corona-Pandemie ist längst noch nicht überstanden, doch weit schwerer wiegen wohl die stetig steigenden Energiekosten. Die Frage, wie lange Spiel- und Trainingsbetrieb in der Eishalle Bad Wörishofens aufrecht erhalten bleiben kann, beschäftigt Spieler, Trainer und Funktionäre gleichermaßen.