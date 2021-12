Eishockey

vor 34 Min.

ESV Kaufbeuren empfängt das Schlusslicht zum Nachholspiel

Branden Gracel und der ESV Kaufbeuren haben zuletzt ein Auf und Ab in der DEL2 erlebt.

Plus Die Selber Wölfe sind arg gebeutelt von der Corona-Krise. Doch auch beim ESV Kaufbeuren holpert es derzeit noch ordentlich - trotz eines Sieges am Sonntag.

Von Manuel Weis

Es sind Worte, die einem Sportler eigentlich nicht so einfach über die Lippen gehen: „Ich wüsste im Moment kein Team in der Liga, das sich keine Hoffnungen gegen uns machen kann“, sagt Eishockeyspieler Lukas Slavetinsky von den Selber Wölfen. Der 40 Jahre alte Verteidiger, zwischen 2018 und 2020 nicht nur Spieler des ERC Sonthofen in der Oberliga, sondern dort auch Sportdirektor, klingt resigniert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

