Eishockey

07:35 Uhr

ESV Kaufbeuren: Entwarnung für Torwart Meier

Maximilian Meier hat sich nicht so schwer verletzt, wie zunächst befürchtet.

Plus Maximilian Meier hat sich in Crimmitschau wohl nicht schwerer verletzt. Ob er am Wochenende aber spielt, ist noch fraglich.

Von Manuel Weis

Kurz nach Beginn des zweiten Drittels beim Spiel am Sonntag in Crimmitschau schien sich das Torhüter-Dilemma beim ESV Kaufbeuren zu einer handfesten Krise zu entwickeln: Denn als Maximilian Meier wegen einer nicht näher benannten „Unterkörperverletzung“ vom Eis ging, war nur noch der 18-jährige Dieter Geidl als Goalie übrig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen