Nur ein Drittel gut gespielt: Der ESV Kaufbeuren verliert deutlich gegen Kassel

Plus Nach den ersten 20 Minuten hätte damit wohl kaum einer gerechnet. Denn der ESV Kaufbeuren führte gegen Kassel. Doch dann kam eine schwarzes Mitteldrittel.

Das Stimmungsbarometer in den Katakomben der Erdgas Schwaben Arena hatte nach der 3:7-Niederlage gegen die Kassel Huskies schon bessere Werte ermittelt. Während Geschäftsführer Michael Kreitl und Trainer Tray Tuomie bereits auf dem Weg zur Pressekonferenz reichlich Redebedarf hatten, war das Team diesmal sehr kurz angebunden.