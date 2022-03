Eissport

vor 33 Min.

Heizöl ist aus: Kabinen im Eisstadion ohne Heizung und Warmwasser

Kalt darf es schon sein in einem Eisstadion wie dem in Bad Wörishofen. Wenn dann aber die Umkleidekabinen nicht beheizt werden und in der Dusche kein warmes Wasser mehr kommt, ist es ungemütlich.

Plus Weil in Bad Wörishofen die Heizöl-Reserven zur Neige gehen, werden im Eisstadion die Kabinen nicht mehr geheizt und das Warmwasser abgestellt. Das sei alles geplant, heißt es.

Von Axel Schmidt

Offiziell läuft die Eiszeit im Bad Wörishofer Eisstadion noch bis Mitte März. Am 13. März haben die Wörishofer Wölfe in der Landesliga ihr letztes Heimspiel. Danach wird die Eisfläche abgetaut und das Stadion geht in die Sommerpause. Doch bis dahin ist es eben noch eine Woche hin. Eine Woche, die für Eishockeyspieler und Hobbyläufer recht kalt werden dürfte.

