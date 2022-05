Fußball

15:30 Uhr

Dem TSV Mindelheim droht der Abstieg in die Kreisliga

Abstiegskampf ist kein Zuckerschlecken: Der TSV Mindelheim (hier Quirin Mack im Spiel gegen Türkgücü Königsbrunn) ist in den noch ausstehenden drei Spielen in der Bezirksliga praktisch zum Siegen verdammt, um noch eine Chance auf den direkten Klassenerhalt zu haben.

Plus Der TSV Mindelheim hat das erste von vier Endspielen um den Klassenerhalt in der Bezirksliga verloren. Nun zählen nur noch Siege.

Von Axel Schmidt

Für den TSV Mindelheim wird es nun ganz eng mit dem Klassenerhalt in der Bezirksliga. Denn die 0:2-Niederlage im Nachholspiel am Mittwoch in Haunstetten sowie die Ergebnisse der Konkurrenz haben dafür gesorgt, dass die Mindelheimer nun drei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz haben. In der Kreisklasse Allgäu 2 wurde die Entscheidung im Meisterkampf vertagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen