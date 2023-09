Fußball

vor 17 Min.

Der SV Schlingen ist neuer Tabellenführer der A-Klasse Allgäu 2

Hoch, höher, SV Schlingen: Nach einem Eckball springt Nicolas Binder (Mitte, gelbes Trikot) perfekt ab und erzielt per Kopf den zweiten Treffer für den SV Schlingen in der Partie gegen den SV Salgen/Bronnen (rote Trikots). Foto: Robert Prestele

Plus Im „Spiel der Woche“ dreht der SV Schlingen einen Rückstand in Salgen in einen Sieg um und übernimmt damit die Tabellenführung in der A-Klasse Allgäu 2.

Von Robert Prestele

Einen frühen Rückstand konterte der SV Schlingen beim Auswärtsspiel gegen den SV Salgen/Bronnen mit zwei Treffern. In der sehr hektischen Schlussphase des Spiels brachten die Schlingener die knappe Führung am Ende über die Zeit und führt nun die A-Klasse Allgäu 2 an.

Mit einem schnellen und auch durchaus überraschenden Treffer eröffnete der SV Salgen/Bronnen die Partie gegen die Gäste aus Schlingen. Bereits in der dritten Spielminute zog Maximilian Heiß einfach mal ab und sein Flachschuss schlug zur eher unerwarteten Führung für die Gastgeber im langen Eck zum 1:0 ein.

