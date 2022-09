Fußball

Der SV Schöneberg sieht sich vor dem Topspiel als Außenseiter

Plus In der Kreisklasse 2 trifft Spitzenreiter Schöneberg auf den Verfolger Blonhofen. In der Kreisliga Mitte will der TSV Kirchheim seinen ersten Saisonsieg "vergolden".

Nun hat auch der TSV Kirchheim in der Kreisliga Mitte seinen ersten Sieg feiern dürfen. Auf den 4:3-Erfolg unter der Woche beim TSV Kammlach soll nun am Sonntag gleich der nächste Dreier folgen. In der Kreisklasse Allgäu 2 kommt es in Schöneberg zum Topspiel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

