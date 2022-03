Fußball

Der TSV Mindelheim startet gleich mit einem Endspiel

Der TSV Mindelheim um Sebastian Schwegle sollte am Sonntag beim FC Heimertingen möglichst gewinnen, um den Abstiegsplatz in der Bezirksliga Süd verlassen zu können. Mithelfen könnte der eine oder andere Neuzugang.

Plus Mit dem Nachholspiel gegen den FC Heimertingen startet der TSV Mindelheim in die Rückrunde. Gegen den Tabellennachbarn muss vor allem eine Baustelle behoben werden.

Von Axel Schmidt

Der Ball rollt wieder in der Fußball-Bezirksliga Süd: Am Sonntag (14 Uhr) tritt der TSV Mindelheim beim FC Heimertingen an und hofft auf einen guten Start nach der Winterpause. Der ist auch vonnöten.

