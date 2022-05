Der TSV Mindelheim steigt aus der Bezirksliga ab

Plus Der TSV Mindelheim verliert sein Heimspiel gegen den FC Heimertingen und steigt damit aus der Bezirksliga ab. Besonders bitter ist das für drei Protagonisten.

Das Kapitel Bezirksliga ist für den TSV Mindelheim nur ein Jahr nach dem Aufstieg wieder beendet. Im letzten Heimspiel kassierten die Mindelheimer eine 2:4-Niederlage gegen den FC Heimertingen und haben damit keine Chance mehr auf den Relegationsplatz. Die Partie gegen Heimertingen spiegelte in 90 Minuten praktisch die gesamte Saison wieder.