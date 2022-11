Der TSV Mindelheim und seine offene Rechnung im Spiel der Woche

Das Hinspiel in der Kreisliga Mitte war eine klare Sache für den TSV Kammlach. Auch vor dem Rückspiel gegen Mindelheim spricht vieles für Kammlach.

Es war das Eröffnungsspiel der diesjährigen Kreisligasaison: Anfang August musste sich der Bezirksliga-Absteiger TSV Mindelheim zuhause gegen den TSV Kammlach eine deftige 1:4-Heimpleiteeinstecken. Am Samstag zu ungewohnter Anstoßzeit um 13.30 Uhr steht nun das Rückspiel der beiden Kontrahenten in Kammlach an.

Die Gastgeber spielen bisher eine famose Kreisliga-Saison. Tabellenplatz vier lässt nach oben alle Optionen offen, sind es doch zur Tabellenspitze lediglich vier Punkte Unterschied. Zudem zeigt sich Manuel Funk mit bislang 13 Treffern in bestechender Form. „In der Vorrunde waren wir sehr heimstark. Spiele wie jetzt am Samstag sollte man allerdings gewinnen, wenn man oben dabeibleiben möchte. Dennoch, der TSV Mindelheim hat eine Mannschaft, die auf keinen Fall zu unterschätzen ist“, sagt Kammlachs Trainer Roland Zellhuber.

Dem TSV Mindelheim fehlt die Konstanz

Auf der anderen Seite ist der TSV Mindelheim in der Kreisliga noch immer nicht so richtig in Tritt gekommen. Top-Leistungen wechseln sich häufig mit schwachen Auftritten ab. Dem 3:2-Sieg gegen den Tabellenführer aus Babenhausen folgte drei Tage später eine 1:6-Niederlage gegen Kirchheim. Im Rückspiel gegen den TSV Kammlach wird das Team von Coach Edin Kahric besonders motiviert sein, gilt es doch die Hinspiel-Niederlage aufzuarbeiten.

Hilfreich ist den Kreisstädtern dabei möglicherweise das letzte Wochenende. Der 2:1-Erfolg gegen den Mit-Absteiger BSK Olympia Neugablonz brachte nämlich nicht nur wichtige drei Punkte, sondern war wertvoll für das Selbstvertrauen der Mannschaft. „Zuletzt haben bei uns zumindest die Ergebnisse gestimmt, am Samstag aber ist Kammlach natürlich favorisiert“, sagt Mindelheims Sportlicher Leiter Holger Thamm. „Sie haben eine eingespielte und starke Mannschaft. Aber wir wollen uns dort gut präsentieren, denn schließlich ist ja vom Hinspiel noch eine kleine Rechnung offen.“

