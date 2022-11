Fußball

vor 16 Min.

Die SG Breitenbrunn/Loppenhausen träumt vom Aufstieg

Es könnte schnell nach oben gehen für Erkan Can und seine Spielgemeinschaft Breitenbrunn/Loppenhausen.

Plus Ob in der Kreis- oder A-Klasse: Gehen zwei Vereine eine Spielgemeinschaft ein, gewinntdie Mannschaft an Qualität. Das zeigt das Beispiel Breitenbrunn/Loppenhausen.

Von Axel Schmidt

Im Jugendfußball sind sie seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken. In den vergangenen Jahren wurden jedoch auch im Seniorenbereich immer mehr Spielgemeinschaften gebildet. Die beteiligten Vereine beugen damit der Gefahr vor, in näherer Zukunft womöglich keine Mannschaften mehr stellen zu können. Schöner Nebeneffekt in den meisten Fällen: Die neu zusammengestellten Mannschaften sind recht erfolgreich.

