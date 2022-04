Erholsame Ostern? Daraus wird nichts

Am Osterwochenende herrscht auf den Sportplätzen im Unterallgäu wieder Hochbetrieb. Im Saisonendspurt könnten einige Vorentscheidungen fallen.

Das Osterwochenende steht in dieser Saison mit coronabedingten Absagen und Nachholspielen ganz im Zeichen von Spannung und möglichen Vorentscheidungen. Einige Teams hoffen auf österliche „Geschenke“, andere werden sich wohl über „faule Eier“ ärgern. Gleich zwei Mal müssen die meisten Teams in der Kreisklasse und A-Klasse ran: Am Samstag und am Ostermontag gleich wieder. Geruhsame Ostern sehen anders aus...

Bezirksliga

Der TSV Mindelheim trifft am Samstag um 15 Uhr im Auswärtsspiel auf den TV Erkheim. Nach der 6:3-Galavorstellung gegen Kaufbeuren hat der TSV jetzt das Momentum und kann den Schwung und die Euphorie mitnehmen. Die Mindelheimer schnappten sich im Hinspiel einen 1:0-Sieg gegen den TV Erkheim, der zuletzt jedoch seit sechs Spielen ungeschlagen ist.

Kreisliga

Am Ostermontag um 15 Uhr kämpft der TSV Kammlach beim SV Stöttwang um den Sieg. Das Hinspiel endete 1:1 und diesmal wären die Stöttwanger wohl auch mit einem Punkt beim Tabellendritten zufrieden. Aber nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden im Abendspiel gegen Ost-Memmingen am Gründonnerstag vor eigenem Anhang will der TSV diese Scharte schnell wieder auswetzen. Drei Punkte in Stöttwang wäre da genau das richtige Rezept. Der SV Oberegg empfängt seinerseits SV Ost Memmingen und ist gewarnt. Nur ein Sieg hält das Türchen mit Blick auf den immer weiter entfernten Relegationsplatz offen.

Lesen Sie dazu auch

46 Bilder Bildergalerie: TSV Kirchheim gegen den SV Oberegg Foto: Erich Wörishofer

Kreisklasse

Anstoß für das Spiel des SG Amberg/Wiedergeltingen gegen den SV Schöneberg ist am Samstag um 17.30 Uhr auf dem Wiedergeltinger Sportplatz. Der Tabellendritte gegen den Zwölften: Damit ist ja wohl klar, wer die Favoritenrolle hat. Ob das der SV Schöneberg auch so sieht? Das Hinspiel gewannen die Gastgeber jedenfalls nur knapp mit 3:2. Und der SV Schöneberg könnte mit einem Sieg einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Für beide Teams geht es also um viel – das verspricht Spannung.

A-Klasse

Der SVS Türkheim 2 legt am Samstag schon um 13.30 Uhr im Wertachstadion gegen den SC Unterrieden los, und gegen den Tabellenzweiten hängen die Trauben für den 14. der Tabellen ohnehin schon hoch. Für den SC geht es nach dem überraschenden Abschied von Trainer Marcus Eder erstmal darum, die Wogen auch vereinsintern zu glätten. „Wir müssen die Ruhe wieder reinbekommen“, sagt der neue Trainer Jakob Dikkaya deshalb. Den zweiten Tabellenplatz wollen sie „mit Blick nach oben sichern“. Das klingt nicht danach, als würde Dikkaya etwas anderes als einen Sieg erwarten.

Der bisherige Co-Trainer war die logische Wahl für die Eder-Nachfolge und entsprechend zurückhaltend war auch seine Reaktion auf die Trennung: „Das war eine persönliche Entscheidung von ihm.“ Für den 23-Jährigen ist es eine „große Ehre, dass ich das Traineramt übernehmen darf.“

Er erwartet eine „sehr kampfbetonte Mannschaft“ im Wertachstadion. Unterrieden habe in den vergangenen Spielen oft Aufbauprobleme gehabt, Tore für viele vermeidbare Fehler kassiert. „Ich bin sehr zuversichtlich und sicher, dass wir gut starten werden“, so Dikkaya.

Um 14 Uhr empfängt am Samstag in Pfaffenhausen der TSV den SV Tussenhausen. Die Gäste hatten im Hinspiel mit 4:2 klar die Nase vorn. Pfaffenhausen steht mit 20 Punkten auf Platz zehn, der Abstand zum Tabellenfünften SVT beträgt aber derzeit nur sieben Punkte. Zumindest von der Papierform her sind die Gäste aus Tussenhausen also Favorit ...