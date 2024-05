Fußball im Unterallgäu

20:01 Uhr

Nur ein Punkt für den SVS Türkheim im "Spiel der Woche"

Per Strafstoß brachte Kapitän Thomas Schöffel (gelbes Trikot / Nr. 11) den SVS Türkheim in Führung. Fotos: Robert Prestele

Plus In einer durchschnittlichen Kreisklassen-Partie kommt der SVS Türkheim im „Spiel der Woche“ gegen den FC Blonhofen nicht über ein 1:1 hinaus.

Von Robert Prestele

In der für Türkheim so wichtigen Begegnung gingen die Gastgeber kurz vor der Pause per Strafstoß mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel drängte der FC Blonhofen vehement auf den Ausgleich. So war dann auch Gäste-Torjäger Matthias Kuisel zur Stelle und erzielte 20 Minuten vor dem Ende den nicht unverdienten 1:1-Ausgleich für die Gäste.

Geschenke würde es nicht geben. Dies war dem Spiel des FC Blonhofen im Türkheimer Wertachstadion vom Anpfiff weg anzumerken. Abgeklärt spulten die Ostallgäuer nämlich solide ihr Programm ab.

