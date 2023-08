Fußball im Unterallgäu

14.08.2023

Unterrieden im Glück

Die Entscheidung in der 92. Minute: Stefan Bartenschlager (links) nutzt die letzte Möglichkeit zum Siegtreffer für Unterrieden in der Nachspielzeit. Damit stellte der SVU den Spielverlauf auf den Kopf. Fotos: Robert Prestele

Plus Während der TSV Zaisertshofen im „Spiel der Woche“ sein Chancen-Plus nicht nutzt, ist der SC Unterrieden knallhart effektiv und erzielt in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer.

Von Robert Prestele

Beim Heimspiel-Erfolg des SC Unterrieden im Nachbarschafts-Duell gegen den TSV Zaisertshofen half Fortuna kräftig mit. Insbesondere im ersten Abschnitt nämlich erspielten sich die Gäste ein deutliches Übergewicht an hochkarätigen Tormöglichkeiten. Allerdings ging Unterrieden trotzdem in Führung und kam nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich sogar noch zum glücklichen Siegtreffer in der Nachspielzeit.

Kein Abwarten, kein Abtasten: Beim "Spiel der Woche" zwischen dem SC Unterrieden und dem TSV Zaisertshofen ging es gleich in die Vollen

Bereits von der ersten Minute an erlebten die Fans zwei Mannschaften auf Betriebstemperatur. Kein Abwarten, kein Abtasten - beide Mannschaften starteten schwungvoll in die Partie.

