Wiblishauser sei Dank

Plus Dank seines überragenden Torhüters Dominik Wiblishauser sorgt der SC Eppishausen im „Spiel der Woche“ gegen den favorisierten SV Schlingen für eine Überraschung.

In einer sehr kampfbetonten Begegnung verpasste es der SV Schlingen, eine seiner zahlreichen Möglichkeiten zu nutzen. Hinzu kam die aufopferungsvolle Abwehrarbeit des SC Eppishausen, dessen Torhüter über sich hinauswuchs und beste Torchancen der Gastgeber vereitelte. Selbst eine halbstündige Unterzahl brachte die Gäste nicht aus dem Konzept.

Schwungvoll und mit Druck nach vorne startete der favorisierte SV Schlingen in das Heimspiel gegen den SC Eppishausen. Besonders die beiden Angreifer Gürkan Gürtürk und Ferhat Cakmak wurden bei den Pässen in die Offensive gesucht. Eppishausen indes setzte zunächst auf eine taktisch disziplinierte Defensive. Boten sich jedoch Möglichkeiten nach vorne, nutzten dies die Gäste auch für schnelle Gegenstöße über die Außenbahnen.