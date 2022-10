Fußball

vor 33 Min.

Junge Schiedsrichter: Mit jedem Pfiff wächst die Persönlichkeit mit

Simon Schwank pfeift seit fünf Jahren in der Schiedsrichtergruppe Südschwaben. Mittlerweile ist der 19-jährige Mindelheimer in der Bezirksliga angekommen – und will seinen Weg weiter gehen.

Plus Ohne Schiedsrichter geht es im Fußball nicht. Deswegen bietet die Gruppe Südschwaben einen Neulingskurs an. Wie dieser läuft und was danach kommt, erzählen zwei junge Referees.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Es ist ein Hobby, das man mögen muss: 22 mitunter leicht gereizte Männer auf der Jagd nach Toren dem Fußballregelwerk entsprechend unter Kontrolle zu halten. Dieses „Wochenendvergnügen“ tun sich allerdings immer weniger Männer und Frauen an. Jahr für Jahr werben die Schiedsrichtergruppen um Neulinge. Sie bieten Neulingskurse an, in der Hoffnung, dass von zehn Teilnehmern zwei bei der Stange bleiben. Simon Schwank (19) und Clemens Weissenhofer (16) sind dabei geblieben und erzählen, was den Reiz des Schiedsrichterwesens ausmacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen