Mindelheimer Stürmer über sein Traumtor: "Was soll ich sonst machen?"

Plus Tobias Hovanjek vom TSV Mindelheim steht zur Wahl für den „Bayern-Treffer des Monats“. Aktuell ist der 26-Jährige jedoch außer Gefecht. Und auch sein Team muss aussetzen.

Es passte alles an diesem Tor: die Flanke, die Technik des Stürmers, die Flugbahn des Balles. Und schließlich auch die Tatsache, dass just die Freundin eines Mitspielers diese Szene von der Tribüne aus mit dem Handy gefilmt hat. Nachdem das Video viral ging und sämtliche Fußballfans rund um Mindelheim bereits erreicht hat, steht es nun auf der Homepage des Bayerischen Fußballverbandes (BFV). Denn das Traumtor des Mindelheimers Tobias Hovanjek steht zur Wahl zum „Bayern-Treffer des Monats September“.