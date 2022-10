Fußball

TSV Mindelheim vor Heimspiel-Woche

Flutlicht an: Der TSV Mindelheim empfängt am Mittwochabend den SV Mauerstetten.

Drei Mal tritt der Fußball-Kreisligist in den kommenden acht Tagen zuhause an. Am Mittwoch kommt zunächst der SV Mauerstetten.

Die kurzfristige Spielabsage am Freitagnachmittag beschert dem TSV Mindelheim in der Fußball-Kreisliga nun eine echte Heimspiel-Woche. Denn die Partie gegen den FC Viktoria Buxheim wurde nicht nur auf Mittwoch, 19. Oktober, verschoben, sondern dabei zugleich das Heimrecht getauscht. So spielt der TSV Mindelheim nun binnen einer Woche drei Mal zuhause im Julius-Strohmayer-Stadion: am heutigen Mittwochabend gegen den SV Mauerstetten, am kommenden Samstag, 15. Oktober, gegen den SV Oberegg und dann eben am Mittwoch, 19. Oktober, gegen Buxheim. Mindelheim muss sich aus der zweiten Mannschaft bedienen Für das Spiel am heutigen Mittwoch (19 Uhr) gegen den SV Mauerstetten muss Mindelheims Trainer Edin Kahric wieder einige Umstellungen vornehmen: Aus beruflichen Gründen fehlen ihm ebenso einige Spieler, wie aus gesundheitlichen Gründen. „Wir haben recht viele kranke Spieler. Zwar keinen Corona-Fall, aber eben doch so, dass es einen Einsatz nicht möglich macht“, sagt Kahric. Er wird deshalb wieder vier Spieler aus der zweiten Mannschaft im Kader haben: „Ich vertraue denen voll und ganz. Sie trainieren ja auch bei uns mit.“ Genau dafür sei eine zweite Mannschaft schließlich auch da. Den SV Mauerstetten sieht Kahric als „gute, etablierte Truppe“. Um hier zu bestehen, müsse seine Mannschaft geschlossen auftreten. Lesen Sie dazu auch Zaisertshofen Plus Harte Arbeit wird im "Spiel der Woche" belohnt

