Keine Regionalligaspiele in Mindelheim

Plus Der Verein Türkgücü München hat angefragt, doch die Unterallgäuer Kreisstadt ist dagegen.

Wären Regionalligaspiele im Mindelheimer Stadion umsetzbar? Tobias Wobbe von Türkgücü München hat bei der Stadt Mindelheim angefragt, um das zu erfahren. Denn der Münchener Verein hat vor, eine Partnerschaft mit der Mindelheimer Türkiyemspor einzugehen. „Unsere Spieler waren begeistert vom Vereinsheim in Mindelheim“, sagt Wobbe. Außerdem habe in ganz Bayern kein türkischer Verein solch eine Heimspielstätte wie die Mindelheimer, führt der Markt Walder weiter aus.