Mindelheimer U19-Radballer gewinnen Bayernpokal-Turnier

Plus Einen Doppelsieg feierte der VC Mindelheim beim U19-Bayernpokal in eigener Halle. Dabei stand das Turnier auf der Kippe.

Herbert Ruf war am Wochenende nicht zu beneiden. Der Abteilungsleiter der Radball-Abteilung des VC Mindelheim musste ein Radballturnier zunächst planen, dann absagen – nur, um es dann kurzfristig doch noch auszurichten. Warum das alles? Weil die Radball-Sparte des Bayerischen Radsportverbandes offenbar die Daumenschrauben etwas anzieht.