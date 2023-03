RG Burig Mindelheim stellt beide Ski-Kreismeister

Constanze Hoffmann und Florian Burig stehen bei der Landkreismeisterschaft ganz oben auf dem Siegerpodest – obwohl sie ihre Altersklasse gar nicht gewonnen haben.

Es war ein Erfolg auf ganzer Linie beziehungsweise Piste: Die RG Burig Mindelheim stellt nämlich gleich beide Sieger bei der Unterallgäuer Ski-Meisterschaft.

Ausgerichtet wurde das zweite Rennen um den Kreis-Cup, das zugleich als Unterallgäuer Meisterschaft ausgetragen wurde, vom SSV Markt Rettenbach. An den Spießerliften im Unterjoch gingen insgesamt 104 Skirennläufer und Skirennläuferinnen aus dem Landkreis Unterallgäu, der Stadt Memmingen, der Vereine aus Altusried, Dietmannsried, Wildpoldsried und Friesenried an den Start.

Das Rennen startet mit Verspätung

Der Schneefall machte es dem Helferteam um Rennleiter Hans-Peter Wiest und Kurssetzer Florian Kulle nicht ganz einfach, die Piste fachgerecht herzurichten. Mit etwas Verspätung konnte das Rennen jedoch reibungslos durchgeführt werden.

Die Piste lag den Sportlern der RG Burig Mindelheim offenbar am besten. Denn gleich beide Meistertitel im Landkreis gingen an die Mindelheimer Renngemeinschaft. Bei den Damen war Constanze Hoffmann am schnellsten, bei den Herren holte sich Florian Burig den Kreistitel. Zwar mussten sich die beiden in ihren Altersklassen im Kreis-Cup jeweils Fahrern vom TSV Altusried geschlagen geben, diese allerdings fielen aus der Wertung zum Unterallgäuer Meister, weil sie nicht aus dem Unterallgäu kommen und keinem Unterallgäuer Verein angehören.

Auch in der Mannschaftswertung ist die RG Burig Mindelheim vorn

In der Mannschaftswertung gewann die RG Burig um Florian Burig, Tizian Petrich und Constanze Hoffmann vor dem gastgebenden SSV Markt Rettenbach (Finn Kulle, Veronika Leinsle, Leni Hög) und dem TSV Legau I (Julian Schugg, Nicklas Merk und Elisabeth Schäffeler).

Auch bei den einzelnen Kreis-Cup-Rennen dominierte die RG Burig: Fünf Tagessiege gingen an den Mindelheimer Verein, hinzu kamen weitere neun Podestplätze in den einzelnen Altersklassen. Das nächste Rennen dieser Serie wird am 11. März von der RG Burig Mindelheim in Balderschwang ausgetragen. (mz)

Die Platzierungen in den einzelnen Klassen

Mädchen/Frauen U8 1. Hannah Brehm (TSV Dietmannsried), 2. Frida Scheidle (TSV Altusried), 3. Jule Schnetter ( TSV Ottobeuren) U10 1. Lucie Hanf (RG Burig Mindelheim), 2. Antonia Möntmann (RG Burig Mindelheim), 3. Luisa Schnetter (TSV Ottobeuren) U12 1. Zoe Fischer (RG Burig Mindelheim), 2. Leni Hög (SSV Markt Rettenbach), 3. Pia Lotta Holzheu (RG Burig Mindelheim) U14 1. Mira Dames (RG Burig Mindelheim), 2. Veronika Leinsle (SSV Markt Rettenbach), 3. Lina Sophie Milhard (SC Mindelheim) U16 1. Elisabeth Schäffeler (TSV Legau), 2. Julia Möntmann (RG Burig Mindelheim), 3. Naja Nieberle (TSV Dietmannsried) U18 1. Leni Brunner (TSV Altusried), 2. Constanze Hoffmann (RG Burig) U21 1. Mattea Brunner (TSV Altusried)

Buben/Männer U8 1. Ludwig Högel (RG Burig Mindelheim), 2. Simon Mang (TSV Altusried), 3. Ferdinand Fugger (RG Burig Mindelheim) U10 1. Hannes Scheidle (TSV Altusried), 2. Antonius Fugger (RG Burig Mindelheim), 3. Milan Sachau (TSV Dietmannsried) U12 1. David Einsiedler (TSV Dietmannsried), 2. Johann Högel (RG Burig Mindelheim), 3. Noah Bader (SSV Wildpoldsried) U14 1. Luca Bosch (SSV Markt Rettenbach), 2. Kilian Einsiedler (TSV Dietmannsried), 3. Clemens Paul (TV Bad Grönenbach) U16 1. Finn Kulle (SSV Markt Rettenbach), 2. Alexander Trausner (TSV Dietmannsried), 3. Jonas Mang (SSV Wildpoldsried) U18 1. Tizian Petrich (RG Burig), 2. Pirmin Gutleber (SC Mindelheim), 3. Nicklas Merk (TSV Legau) U21 1. Nico Vetter (TSV Altusried), 2. Florian Burig (RG Burig Mindelheim), 3. Kilian Gutleber (SC Mindelheim).