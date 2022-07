Der TTC Bad Wörishofen spielt eine solide Saison

Die Tennis-Herren des TTC Bad Wörishofen beenden die Bayernliga-Spielzeit als Fünfter. Das hört sich durchschnittlicher an, als es ist.

Der erste Blick auf die Tabelle ist etwas ernüchternd: Nach dem letzten Spieltag in der Bayernliga Süd stehen dort die Herren des TTC Bad Wörishofen nur auf dem fünften Platz – also in der zweiten Tabellenhälfte. Wenn man sich allerdings die Punkte ansieht, stellt sich ein anderes Bild dar.

Denn mit 8:6 Punkten aus sieben Spielen haben die Kneippstädter ebenso viele Zähler wie der Vizemeister vom TC Luitpoldpark München gesammelt. Die Liga war – bis auf die Ausreißer an der Spitze (Rot-Weiß Straubing) und am Tabellenende (TC Memmingen) – ziemlich ausgeglichen. Die Mannschaften von Platz zwei bis fünf weisen allesamt 8:6 Punkte auf. Einzig die Matchpunkte geben den Ausschlag für die jeweilige Platzierung.

In München treten die Bad Wörishofer ohne ihre Nummer eins an

In München hätten die Bad Wörishofer somit noch die Chance auf die Vizemeisterschaft gehabt. Doch beim TC Blutenburg München gab es eine 3:6-Niederlage. Die Kneippstädter waren ohne ihre Nummer eins, Florian Lakat, angetreten. Seine Position übernahm einmal mehr Niklas Geßlein. Der 20-Jährige hatte es in dieser Saison nicht leicht und musste häufig Lehrgeld bezahlen. So auch gegen den Münchner Luka Mrsic, gegen den er knapp in drei Sätzen (2:6, 6:4, 8:10) verlor und damit die Saison ohne einen Einzelsieg abschloss. Doch auch Matthias Haim, Benjamin Schmid und Markus Balzat verloren ihre Einzel. Einzig Marcel Zimmermann und Christoph Steiner gewannen.

Nach dem 2:4-Zwischenstand nach den Einzeln verzichteten die Teams auf die Doppelpartien, sodass es am Ende 6:3 für den TC Blutenburg München hieß. Somit haben die Bad Wörishofer das ausgegebene Minimalziel, den Klassenerhalt, erfolgreich erreicht.

Die Senioren der Herren 70 feiern die Meisterschaft

Über die Meisterschaft jubeln durften dagegen die Herren 70 des TTC Bad Wörishofen: Sie stehen nach sechs Partien in der Landesliga 2 mit 11:1 Punkten ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Lesen Sie dazu auch

Doch auch einen Abstieg muss der TTC Bad Wörishofen verzeichnen. Die Junioren 18 steigen als Tabellenletzter sieg- und punktlos aus der Südliga 2 ab. Allerdings absolvierten die TTC-Junioren auch nur die ersten beiden Saisonspiele (1:5 gegen Sonthofen, 2:4 gegen Pfronten). Danach trat die Mannschaft nicht mehr an, sodass sämtliche weiteren Partien mit 6:0 für die Gegner gewertet wurden.